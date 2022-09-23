Лукашенко про слухи о мобилизации в Белоруссии: «Это вранье»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем слухи о готовящейся мобилизации в стране вслед за ее объявлением в России. В республике не будет никакой мобилизации, подчеркнул он во время общения с журналистами.

«То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… А если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации», – передает слова белорусского президента телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе главы республики. «Это вранье», – заключил Лукашенко.

Вместе с тем белорусский лидер заявил, что в Белоруссии будут обязательно реагировать на возможные угрозы, попытки совершения актов терроризма. Для этого, указал он, регулярно проводятся различные учения, в том числе с участием народного ополчения.

Ранее на этой неделе Лукашенко поручил готовить армию и ополчение к обороне государства по нормам военного времени. По его оценке, ситуация вокруг Белоруссии «очень серьезная и опасная». «Нам ни в коем случае нельзя упрощаться», – заявил Лукашенко на встрече с госсекретарем Совета безопасности РБ Александром Вольфовичем.

Минск, Наталья Петрова

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