«Ситуация опасная»: Лукашенко велел готовиться к обороне страны по нормам военного времени

Президент Белоруссии Александр Лукашенко счел ситуацию вокруг страны опасной и поручил готовить армию и ополчение к обороне государства по нормам военного времени.

«Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться», – заявил Лукашенко на встрече с госсекретарем Совета безопасности республики Александром Вольфовичем (здесь и далее цитаты по сайту президента Белоруссии).

Глава Белоруссии в этой связи отметил, что не нужно ничего бояться. «Надо поднять по тревоге какую-то войсковую часть по нормам военного времени, – значит, надо. Надо отмобилизовать, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, – значит, надо ее отмобилизовать», – сказал Лукашенко.

По его словам, если нужно поднять территориальную оборону, «значит надо». «Надо народное ополчение – проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие, значит, надо. Особенно последнее. Потому что народное ополчение у нас в стадии формирования», – продолжил президент, подчеркнув, что нельзя забывать «вот эти вещи». «Все должно быть под контролем», – заключил он.

Лукашенко также заявил, что через Белоруссию удара по России не будет. «Что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником», – подчеркнул президент.

При этом Лукашенко обратил внимание на ситуацию на южной границе Белоруссии. «Я поручал вам, министерству обороны, всем силовым структурам с учетом уже нашего опыта с времен начала специальной военной операции России в Украине проработать на практике наши действия на границе с Украиной. У нас там опыт был противодействия определенный, в том числе создания батальонных тактических групп, прикрытия границы. Какова сейчас ситуация и как мы дальше там будем действовать?" – поинтересовался президент у Вольфовича.

Ранее президент Белоруссии заявил, что его страна начнет воевать в одном случае – когда ее «национальная безопасность будет под угрозой». При этом он призвал белорусов быть готовыми к такому сценарию.

Минск, Наталья Петрова

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