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Пятница, 28 октября 2022, 18:32 мск

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Путин поблагодарил всех мобилизованных

Архив, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в пятницу, 28 октября, попросил главу оборонного ведомства передать всем мобилизованным слова благодарности.

Глава государства, в частности, сказал: «Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды вооруженных сил. Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, защищать Россию, а значит, свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей».

«Прошу вас эти слова благодарности передать в войска», – обратился к министру обороны России Владимир Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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