российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 декабря 2022, 15:53 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

В Белоруссии назначили нового главу МИД

Сергея Алейник, фото: МИД Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом назначил министром иностранных дел республики Сергея Алейник. Он занимал пост первого замминистра в белорусском внешнеполитическом ведомстве. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко сегодня напутствовал нового министра словами «Нелегко будет». Накануне президента Белоруссии провел с Алейником встречу за закрытыми дверями, обсудив с ним нюансы его будущей деятельности на новой должности.

Сергей Алейник был замминистра иностранных дел Белоруссии с 2009 по 2013 год, а также с 2020-го по 2022 год. С 2013 по 2020 год он работал послом Белоруссии Великобритании и Ирландии. В 2002-2009 годах Алейник был постпредом Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Напомним, прежний глава МИД Белоруссии Владимир Макей скоропостижно скончался 26 ноября на 65-м году жизни. Макей занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года. Он также имел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.

Минск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Белоруссия

В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности армии / В Белоруссии 523 поселений остались без электричества из-за непогоды / Белоруссия исключила евро из валютной корзины для курсообразования / В условиях необъявленной войны: Россия и Белоруссия заключили новый договор о региональной безопасности / Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть / Ушел из жизни министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей / Лукашенко рассказал о возмущении украинцев действиями Зеленского / Минск одобрил проведение единой промышленной политики с Москвой

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Белоруссия,