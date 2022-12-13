В Белоруссии назначили нового главу МИД

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом назначил министром иностранных дел республики Сергея Алейник. Он занимал пост первого замминистра в белорусском внешнеполитическом ведомстве. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко сегодня напутствовал нового министра словами «Нелегко будет». Накануне президента Белоруссии провел с Алейником встречу за закрытыми дверями, обсудив с ним нюансы его будущей деятельности на новой должности.

Сергей Алейник был замминистра иностранных дел Белоруссии с 2009 по 2013 год, а также с 2020-го по 2022 год. С 2013 по 2020 год он работал послом Белоруссии Великобритании и Ирландии. В 2002-2009 годах Алейник был постпредом Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Напомним, прежний глава МИД Белоруссии Владимир Макей скоропостижно скончался 26 ноября на 65-м году жизни. Макей занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года. Он также имел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.

Минск, Наталья Петрова

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