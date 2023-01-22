«Ответим более мощным оружием»: Володин предостерег Запад от поставок наступательных вооружений Киеву

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки западными странами наступательного вооружения Украине приведут к глобальной катастрофе. Запад своими решениями ведет мир к «страшной войне» и «совсем иным боевым действиям, чем сейчас, когда удары наносятся лишь по инфраструктуре», – предупредил политик.

«Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, – это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Учитывая технологическое превосходство оружия России, итогом этого может стать «трагедия мирового масштаба», которая уничтожит западные страны, полагает Володин.

Председатель Госдумы при этом назвал несостоятельными аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах. Ранее эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны, отметил он.

Володин заявил, что американский конгрессмены, депутаты бундестага, Национального собрания Франции, других европейских парламентов «должны осознать ответственность перед человечеством» и не допустить глобальной катастрофы, которая уничтожит их страны.

Москва, Наталья Петрова

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