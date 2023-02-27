«Четкий сигнал Путину»: Писториус анонсировал совместные учения ФРГ, Польши и США

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшие время военные ФРГ, Польши и США проведут совместные учения на территории Польши.

«Это станет четким сигналом странам Восточной Европы и Балтии, а также президенту России [Владимиру] Путину, что НАТО отнюдь не так слаба, как он думал», – приводит слова министра обороны Германии издание Deutschlandfunk.de.

Писториус подчеркнул, что Североатлантический альянс сейчас «намного сильнее и сплоченнее», чем до начала российской спецоперации на Украине.

Глава Минобороны также призвал увеличить оборонный бюджет Германии. Бундесверу и оборонному комплексу из-за расходов на поддержку Украины необходимо еще большее финансирование, настаивает министр. Бюджет должен вырасти без учета 100 млрд евро, которые Бундестаг утвердил в качестве так называемого специального фонда бундесвера, сообщает издание.

Писториус ранее заявил, что страны НАТО могут передать Украине до 62 немецких основных боевых танков Leopard 2. До этого министр обороны ФРГ отмечал, что ближайшие недели станут для Украины решающими.

Берлин, Наталья Петрова

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