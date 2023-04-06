«Прощупывают настроения общества» – политологи о предложении Миронова вернуть смертную казнь в России

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь в России. Политик объяснил необходимость вернуть высшую меру наказания «изменившейся геополитической ситуацией и враждебными действиями коллективного Запада против России». «Новый День» поинтересовался у политологов, что на самом деле означает заявление лидера партии «Справедливая Россия».

«Похоже, дело идет к возвращению смертной казни в РФ. Это логично в условиях «отчасти Гражданской войны» (цитата президента Владимира Путина). Ведь в условиях гражданской войны ее участники верят в свою победу и скорое освобождение победившими соратниками. Что, кстати, объясняет поведение Навального и Яшина*, которые сознательно шли к посадке», – отмечает президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Смертная казнь просто «витает» над российской действительностью, переходя из уст в уста известных политиков. Дмитрий Медведев, Сергей Миронов рассуждают о введении крайней меры наказания. Нет никаких сомнений – общество прощупывают на настроения к «расстрелу» по приговору государства. Смущает одно. Даже в мирные времена государства делали ошибки, обманчиво вынося приговоры невинным людям. Сегодня введение смертной казни в России ассоциативно похоже на продажу оружия человеку с отрицательными рекомендациями на его ношение. Главный фактор «против» смертного вердикта – государственные механизмы принятия решений действуют на фоне сильного эмоционального стресса от сложностей прохождения СВО. Вероятность юридических ошибок колоссально возрастает, а взвешенные юридические вердикты уступают место «отмщению». Но даже при всем негативном отношении демократических институтов и социума к проблеме смертной казни, увы, ее появление «читается» в России», – пишет политолог Илья Ананьев в своем telegram-канале.

Политолог Константин Калачев считает, что вопрос об отмене моратория смертной казни является крайне сложным и болезненным для российского общества. «С моей точки зрения, такие решения возможны только через принятие новой Конституции с проведением референдума. Важно понимать, что смертная казнь делает невозможным исправление судебных ошибок. И как мы видим на примере других стран, угроза смертной казни не останавливает людей от совершения преступлений, терактов. Это вопрос не столько профилактики преступлений, сколько этический. С какими странами мы хотим находиться в одной упряжке – Иран, КНДР, Китай или все-таки мы остаемся европейской страной? Как мне кажется, в ближайшей перспективе вопрос возвращения смертной казни вряд ли встанет в повестку. Пока это только зондирование, а заодно и личный пиар Миронова как сторонника жестких мер. Вероятно, таким образом, лидер «Справедливой России» хочет заручиться поддержкой части силовиков, которые считают смертную казнь решением многих проблем и предпочитают дальнейшее завинчивание гаек», – прокомментировал эксперт «Новому Дню».

О предложении вернуть смертную казнь в России также высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В Кремле нет никакой позиции. Этот вопрос никак у нас не обсуждается. Никаких решений на этот счет не принималось», – заявил Песков сегодня на брифинге, общаясь с прессой (цитата РБК).

* признан физлицом-иноагентом в РФ

Москва, Валентина Ярославцева

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