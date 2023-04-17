Захарова: Украина нужна Польше как антироссийский инструмент

Польша поддерживает диалог с Украиной, пока та ей нужна как «антироссийский инструментарий». Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление министра развития и технологий Польши Вальдемара Буды о том, что введенный Варшавой запрет на импорт украинского зерна касается и его транзита в третьи страны.

«Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна, как субъект, как антироссийский инструментарий. А когда граница будет стерта, а остатки Украины поглощены Варшавой, вот тогда с местным населением вообще никто не будет разговаривать», – написала представитель МИД РФ в своем телеграм-канале.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что такое решение очень показательно с точки зрения разоблачения «мнимой заботы западников о голодающих и нуждающихся в продовольствии».

Напомним, 15 апреля Польша запретила импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины до 30 июня. В перечень запрещенных продуктов вошли зерновые, молоко, яйца, мясо, мед и т.д. Вслед за Польшей аналогичное решение приняли власти Венгрии. К ним планирует присоединиться и Болгария.

Позже киевские власти потребовали от Варшавы пустить украинское зерно в Польшу.

В Еврокомиссии сочли неприемлемыми решения Польши и Венгрии. В Брюсселе напомнили, что торговая политика Евросоюза – это исключительная компетенция всех членов сообщества, передает Reuters.

Москва, Наталья Петрова

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