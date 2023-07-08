Подготовка к саммиту НАТО: Литва спровоцировала пограничный конфликт с Белоруссией

Власти Литвы в одностороннем порядке перекрыли движение в пункте пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией. Как заявил белорусский програнкомитет, Вильнюс использует международные каналы для давления и шантажа.

В комитете уточнили, что литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай (напротив пункта пропуска Каменный Лог) сегодня в 13.00. При этом в погранкомитете Белоруссии подчеркнули, что белорусская сторона готова осуществлять пропуск лиц и транспорта.

«Вся ответственность за обострение обстановки на границе и образование очередей лежит на литовской стороне», – говорится в заявлении белорусского ведомства.

Позже в погранкомитете уточнили, что причиной остановки работы 8 июля пункта пропуска Мядининкай, исходя из содержания поступившей от литовской стороны жалобы, послужил инцидент с иностранцем.

«Вчера, 7 июля, при въезде в Литву в пункте пропуска Мядининкай гражданин Пакистана предъявил литовским пограничникам поддельный вид на жительство в одной из стран ЕС. После разбирательства 8 июля литовская сторона предприняла попытку выдворения гражданина Пакистана в Беларусь через пункт пропуска. Однако он отказался покидать территорию Литвы и остался у литовского пограничного столба. В дальнейшем от литовской стороны в адрес белорусских пограничников начали поступать угрозы об односторонней остановке движения в пункте пропуска Мядининкай, если они не заберут иностранца на свою территорию», – пояснили в ведомстве, подчеркнув, что белорусскую границу иностранец пересекал по своим действительным документам.

Напомним, на следующей неделе, 11-12 июля, в Вильнюсе запланирован саммит НАТО.

Минск, Анастасия Смирнова

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