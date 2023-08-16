В Эстонии хотят ограничить возможность голосования россиян на местных выборах

Министерство юстиции Эстонии разработало законопроект, который ограничит право голоса на местных выборах жителей страны с российским гражданством. Об этом сообщила министр Калле Лаанет.

Ограничение коснется не только россиян, но и граждан Белоруссии. «Мы действительно считаем, что граждане этого государства [России] не должны иметь возможности и права участвовать в выборах политического руководства Эстонии», – сказал Лаанет порталу государственного телерадиовещания ERR.

При этом законопроект будет противоречить Конституции, в которой указывается, что голосовать имеют право совершеннолетние жители страны, независимо от их гражданства. Министр не исключила, что, вероятно, вопрос придется рассмотреть в суде высшей инстанции.

По данным минюста, в Эстонии в настоящее время проживают 67 тысяч граждан России. Они могут голосовать на муниципальных выборах, но не имеют права баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления.

Таллин, Зоя Осколкова

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