Россия не планирует эвакуацию дипломатов из Израиля

В настоящее время вопрос эвакуации сотрудников российской дипмиссии в Израиле не стоит. О этом сообщил посол РФ в этой стране Анатолий Викторов.

«Дипломаты все на месте, все работают», – сказал дипломат в ходе пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».

Он добавил, что планы по эвакуации семей сотрудников посольства разработаны и случае необходимости будут реализованы в полной мере.

«Пока вопрос эвакуации сотрудников и членов семей мы не ставим», – отметил посол.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»