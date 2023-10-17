Россия не планирует эвакуацию дипломатов из Израиля

В настоящее время вопрос эвакуации сотрудников российской дипмиссии в Израиле не стоит. О этом сообщил посол РФ в этой стране Анатолий Викторов.
«Дипломаты все на месте, все работают», – сказал дипломат в ходе пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».
Он добавил, что планы по эвакуации семей сотрудников посольства разработаны и случае необходимости будут реализованы в полной мере.
«Пока вопрос эвакуации сотрудников и членов семей мы не ставим», – отметил посол.
Тель-Авив, Зоя Осколкова
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