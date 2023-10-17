российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 октября 2023, 16:09 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Россия не планирует эвакуацию дипломатов из Израиля

В настоящее время вопрос эвакуации сотрудников российской дипмиссии в Израиле не стоит. О этом сообщил посол РФ в этой стране Анатолий Викторов.

«Дипломаты все на месте, все работают», – сказал дипломат в ходе пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».

Он добавил, что планы по эвакуации семей сотрудников посольства разработаны и случае необходимости будут реализованы в полной мере.

«Пока вопрос эвакуации сотрудников и членов семей мы не ставим», – отметил посол.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Израиль

Более 4200 человек погибли в зоне палестино-израильского конфликта / Япония выделит 10 млн долларов на гуманитарную помощь населению Газы / Израиль запросил у США военную помощь на $10 млрд / Голосование в Совбезе ООН показало противников перемирия в Израиле – Небензя / Тенденция к обострению: Россия внесла в Совбез ООН резолюцию о гуманитарной катастрофе в Газе / «Мощный выстрел…» В Кремле анонсировали переговоры Путина с лидерами Израиля и Палестины / СМИ: Блинкен всю ночь прождал аудиенции у саудовского принца / Израиль опроверг договоренность о прекращении огня

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Израиль,