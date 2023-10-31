Белоруссия потребовала от России компенсации за задержку запуска БелАЭС

Белоруссия поставила перед Россией вопрос о компенсациях из-за смещения сроков ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях», – цитирует белорусского лидера БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что «ничего чрезвычайного» там не было, но «такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона».

По его словам, Москва предложила Минску варианты цене на ядерное топливо «как для своих станций» и пятилетний гарантийный срок.

При этом белорусский президент сообщил, что строительство БелАЭС завершено, станция работает на полную мощность. Вопрос безопасности АЭС, по его словам, стоит на первом месте.

Лукашенко подчеркнул, что даже какие-то нюансы необходимо доводить до ума, и Белоруссия в этом плане всегда выдвигала жесткие требования.

«Росатом» должен это прекрасно понимать. Мы – чернобыльская республика. У нас даже малейшие какие-то снисхождения при строительстве АЭС непозволительны. Люди нам никогда это не простят. Поэтому отсюда такие жесткие требования с нашей стороны по разного рода нюансам», – отметил он.

БелАЭС состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства выступила компания «АСЭ» Росатома. Финансирование было покрыто за счет российского государственного кредита на $10 млрд. Первый энергоблок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года. Второй заработал в мае 2023 года в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Первоначально ввод в эксплуатацию первого энергоблока был намечен на 2018 год, второго – на 2020 год.

Минск, Наталья Петрова

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