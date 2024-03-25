Россия поблагодарила все страны, кто принес соболезнования России в связи с терактом в «Крокус сити холле»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по положению на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, в понедельник, 25 марта, поблагодарил все страны, кто высказал свои соболезнования России, сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию в Telegram-канале Постпредства.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Мы не понаслышке знаем, что такое международный терроризм. К сожалению, мы столкнулись с чудовищным его проявлением, проявлением звериного лица терроризма снова. Совершенный 22 марта на территории нашей страны террористический акт, унес десятки, по крайней мере, 143 ни в чем не повинных граждан, которые были хладнокровно расстреляны. Мы сталкивались с такими проявлениями терроризма еще в 90е годы и понесли тяжелую утрату. Признательны всем тем, кто высказал нам свои соболезнования».

Отметим, что заседание Совбеза ООН началось с минуты молчания по просьбе постпреда России Василия Небензи.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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