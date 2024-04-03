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Среда, 3 апреля 2024, 19:35 мск

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Путин заявил о продолжении работы по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии

Архив, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах по видеосвязи в среду, 3 апреля, заявил, что Россия продолжает работу по эффективной интеграции Донбасса и Новороссии в единое социально-экономическое, административное, образовательное пространство, – сообщили в Кремле.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Мы продолжаем последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, по их эффективной интеграции в единое социально-экономическое, административное, образовательное пространство России. Повторю, несмотря на непростую текущую ситуацию, мы строим и ремонтируем жилье, дороги, объекты социальной сферы, энергетики, структуры, учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта. Налаживаем сельскохозяйственное, промышленное производство. Большую помощь здесь оказывают все регионы нашей страны, федеральные ведомства, и, безусловно, волонтеры, которым особые слова благодарности».

«Напомню, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни людей и социально-экономического развития», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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