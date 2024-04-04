К 2030 году в России будет миллион специалистов в области БПЛА

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании у президента России Владимира Путина с правительством в четверг, 4 апреля, заявил, что к 2030 году в стране будет подготовлено до 1 миллиона различных специалистов в области беспилотной авиации, – сообщили в Кремле.

В ходе доклада главе государства Фальков сказал: «Очень важно, что в каждом проекте технологического суверенитета предусмотрен теперь кадровый раздел. К примеру, в утвержденном нацпроекте «Беспилотные авиационные системы» есть федеральный проект «Кадры». И до 2030 года для этой отрасли будет подготовлено порядка одного миллиона специалистов – от инженеров-разработчиков до операторов».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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