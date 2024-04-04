российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 4 апреля 2024, 21:11 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

К 2030 году в России будет миллион специалистов в области БПЛА

Валерий Фальков Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании у президента России Владимира Путина с правительством в четверг, 4 апреля, заявил, что к 2030 году в стране будет подготовлено до 1 миллиона различных специалистов в области беспилотной авиации, – сообщили в Кремле.

В ходе доклада главе государства Фальков сказал: «Очень важно, что в каждом проекте технологического суверенитета предусмотрен теперь кадровый раздел. К примеру, в утвержденном нацпроекте «Беспилотные авиационные системы» есть федеральный проект «Кадры». И до 2030 года для этой отрасли будет подготовлено порядка одного миллиона специалистов – от инженеров-разработчиков до операторов».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

Классные руководители получат дополнительные выплаты в апреле / Путин открыл молодежные центры в 12 регионах страны / Путин заявил о продолжении работы по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии / Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин / Теракт в «Крокусе»: Путин пообещал дать оценку действиям всех служб и организаций, которые отвечали за безопасность концертного зала / Путин подписал указ о весеннем призыве: планируется отправить в войска 150 тысяч новобранцев / ФСБ нашла украинский след, Путин разрешил бомбить аэродромы, США и Израиль отказались слушаться ООН – большие итоги недели от РИА «Новый День» / Путин спросил у Беглова, почему Санкт-Петербург на третьем месте по популярности у туристов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Наука, Политика, Россия, правительство РФ, Путин Владимир,