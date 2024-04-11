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Четверг, 11 апреля 2024, 20:44 мск

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Лукашенко не видит необходимости в «санитарной зоне» на границе с Украиной

Фото: официальный сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по прибытии в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в четверг, 11 апреля, заявил, что санитарная зона на границе с Украиной его стране не нужна, – сообщают СМИ.

В видеоролике в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, отвечая на соответствующий вопрос, Лукашенко говорит: «В Беларуси пока я не вижу необходимости в такой зоне. Мы там, в приграничье с Украиной, очень серьезно работаем. А что касается санитарной зоны Украины с Россией – ее надо еще создать, это же не простые вопросы! Думаю, что много будет зависеть не только от воюющих стран, но и от западных государств».

«Там в Украине проблемы серьезные, они уже это признают. Не хотелось бы, чтобы Запад продолжал эту эскалацию. А эскалация – это поставка оружия, боеприпасов. И сейчас они начали поговаривать о переброске своих уже военных в Украину. Скорее всего, на границу к Беларуси. Ждем», – белорусский лидер.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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