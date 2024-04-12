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Пятница, 12 апреля 2024, 20:00 мск

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Иран предостерег США от участия в конфликте с Израилем

Фото: freepik

Исламская Республика Иран (ИРИ) направила США предупреждение о том, что в случае вмешательства Вашингтона в конфликт между Тель-Авивом и Тегераном американские силы в регионе будут подвергнуты удару, – сообщает в пятницу, 12 апреля, интернет-портал Axios.

В публикации портала со ссылкой на три американских источника, в частности, говорится: «Ранее на этой неделе Иран через несколько арабских стран передал сообщение администрации Байдена сообщение о том, что, если США вмешаются в боевые действия между Израилем и Ираном, американские силы в регионе будут атакованы».

Тегеран, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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