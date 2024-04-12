Байден выступил с угрозами в адрес Ирана

Президент США Джозеф Байден на брифинге в Белом доме в пятницу, 12 апреля, призвал Иран не наносить удар по Израилю, потому что успеха достичь все равно не получится, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий, вопрос хозяин Овального кабинета сказал: «Если Тегеран решит применить силу в ответ на удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, он все равно не добьется успеха. Мы поддержим Израиль и поможем ему защититься».

«Не делайте этого!», – подчеркнул Байден.

Следует отметить, что ранее сегодня в Пентагоне сообщили, что США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы обеспечить защиту дислоцированным там американским войскам на фоне ожидаемого ответа из Тегерана на недавний авиаудар Израиля по иранскому консульству в Дамаске.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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