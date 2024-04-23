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Вторник, 23 апреля 2024, 19:33 мск

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Путин призвал Ирину Подносову решить вопрос с загруженностью судов

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 апреля, на встрече рекомендовал новому председателю Верховного суда Ирине Подносовой проработать все вопросы, связанные с загруженностью судов, – сообщили в Кремле.

В ходе встречи Путин сказал: «В таком огромном деле всегда много вопросов, один из них – это загруженность судов. И в этой связи, вы знаете, разные предложения сформулированы, в том числе и Верховным судом. Надо с этим как следует разобраться, поработать. …Ряд решений, предложенных Верховным Судом, находятся сейчас на рассмотрении в Государственной думе. Я вас прошу тоже этим заняться. Там есть вопросы тонкие, связанные с возможностью принятия внесудебных решений, в том числе по задолженности. Но контроль со стороны судов, конечно, всё равно должен быть».

«Вы уже давно работаете в судебной системе, всю жизнь практически, прошли практически все этапы, на протяжении уже нескольких лет были заместителем Председателя Верховного Суда. Работали и по уголовному судопроизводству, и по линии арбитражных судов, – все есть для того, чтобы надежно осуществлять эту функцию, достойно, на хорошем профессиональном уровне. Я хочу пожелать вам успехов», – добавил глава государства.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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