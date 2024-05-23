Грузинскому премьеру в Еврокомиссии угрожали повторением судьбы Фицо

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг, 23 мая, заявил, что из-за принятия закона «О прозрачности» для иноагентов в Еврокомиссии ему угрожали повторить судьбу премьера Словакии Роберта Фицо (на Фицо было совершено покушение, – прим.ред.), – сообщают СМИ.

В заявлении Кобахидзе на официальной странице правительства Грузии в одной из соцсетей говорится: «Даже на фоне многолетнего шантажа бросались в глаза угрозы, которые были озвучены в телефонном разговоре с одним из еврокомиссаров. В частности, в своем разговоре со мной еврокомиссар перечислил ряд мер, которые западные политики могут предпринять после преодоления вето на закон «О прозрачности», и заявил при перечислении этих мер: «Вы видели, что случилось с Фицо? Вы должны быть очень осторожны».

Тбилиси, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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