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Вторник, 28 мая 2024, 00:44 мск

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Медведев заявил о достижении необходимых результатов в СВО в ближайшее время

Кадр из видео в телеграм-канале Дмитрия Медведева

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения военного полигона Песочненский в Ленинградской области в понедельник, 27 мая, заявил, что Россия в специальной военной операции добьется необходимых результатов в самое ближайшее время.

В видеоролике, размещенном на своей странице во «Вконтакте» Медведев говорит военнослужащими: «Уверен, что благодаря таким военнослужащим, как вы, благодаря будущим офицерам мы в самом ближайшем будущем добьемся необходимых нам результатов. Результаты эти тоже вам понятны – нам нужна только победа, и эту победу мы получим».

«Хотел бы еще раз выразить свою благодарность, а также от имени руководства страны и министерства обороны, всем нашим гражданам, которые помогают фронту. Я имею в виду и тех, кто покупает эти самые дроны, кто учит использовать их в боевых условиях, кто помогает на передовой. В общем, всем нашим добровольцам. Добровольцем, по сути, является вся страна, потому что вся страна помогает одержать победу», – добавил зампред Совбеза РФ.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Медведев Дмитрий

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