Вице-президент США Камала Харрис, выступая перед выпускниками Академии ВВС в четверг, 30 мая, заявила, что американские летчики сохраняют контроль в небе Европы с момента высадки союзных воск в Нормандии 80 лет назад, а также не позволяют «руководству России расширять зону СВО», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Харрис сказала: «ВВС США помогли победить тиранию и фашизм в Европе, когда 80 лет назад над пляжами Нормандии они добились контроля в небе, и сохраняют его до сих пор. Превосходство Америки в воздухе и в космосе недостижимо и непоколебимо. ВВС США продемонстрировали свои возможности в операциях во Вьетнаме, на Ближнем Востоке и над Корейским полуостровом».

«Доминирование США в воздухе наводит страх на наших противников, что проявилось и на восточном фланге НАТО, где наши воздушные патрули удержали руководство России от дальнейшего продвижения», – подчеркнула вице-президент США.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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