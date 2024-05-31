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Пятница, 31 мая 2024, 18:37 мск

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Путин поручил проводить Всемирный фестиваль молодежи раз в шесть лет

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) поручил проводить данное мероприятие раз в шесть лет, начиная с 2030 года.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «Предусмотреть необходимое финансирование и обеспечить проведение в Российской Федерации следующих международных молодежных мероприятий: Всемирного фестиваля молодежи – один раз в шесть лет, начиная с 2030 года (количество участников – до 20 тыс. человек)».

Во Всемирном фестивале молодежи, который прошел с 1 по 7 марта в Сочи на федеральной территории «Сириус» приняло участие более 20 тысяч человек из 190 стран.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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