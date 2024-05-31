После признания Трампа виновным, американцы за один день пожертвовали ему почти 35 миллионов долларов

Старшие советники по предвыборной кампании Дональда Трампа Крис ЛаЧивита и Сьюзи Уайлс заявили, что после того, как экс-президента США признали виновным в фальсификации документов, американцы в течение всего нескольких часов пожертвовали в его предвыборный фонд около $35 млн., – сообщает в пятницу, 31 мая, издание The Hill.

В обращении к избирателям советники Трампа сказали: «Спустя всего несколько минут после того, как вердикт по результатам судебного фарса был оглашен, наша цифровая система сбора средств оказалась перегружена из-за вашей поддержки. Несмотря на временные задержки в сети из-за трафика, президент Трамп собрал $34,8 млн через небольшие пожертвования, что стало рекордом по числу небольших пожертвований за день».

«Мы благодарим всех доноров кампании за поддержку, а реальный приговор американцы вынесут 5 ноября», – добавили старшие советники по предвыборной кампании Дональда Трампа.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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