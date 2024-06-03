Испанские и французские фермеры заблокировали погранпереходы между своими странами

В преддверии выборов в Европарламент сотни испанских и французских фермеров в понедельник, 3 июня, требуя изменений в аграрной политике Евросоюза, заблокировали в районе Пиренеев восемь пограничных переходов между обеими странами, – передает радиостанция France Bleu.

В сообщении радиостанции говорится: «Сегодня в понедельник днем восемь пунктов пересечения границы от Каталонии до Страны Басков были заблокированы французскими и испанскими фермерами. Демонстранты планируют блокировать движение по меньшей мере до утра вторника. Участники протеста выступают за введение равных требований к производству для всех участников рынка сельскохозяйственной продукции. Кроме того, фермеры призывают к освобождению на общеевропейском уровне всех аграриев от налогового бремени за различные энергоресурсы, включая дизельное топливо для внедорожной техники».

Напомним, что выборы в Европарламент запланированы на 6-9 июня 2024 года.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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