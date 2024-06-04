Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что мониторинговая миссия Евросоюза (ЕС) в Армении занимается сбором разведданных против России, Ирана и Азербайджана, – сообщает во вторник, 4 июня, ТАСС.

В интервью агентству Галузин сказал: «Многие риски, с которыми сегодня сталкивается Армения, можно было бы купировать, если в 2022 году Ереван согласился бы на предложение реализовать по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) комплекс мер по стабилизации обстановки на границе с Азербайджаном. К сожалению, армянское руководство предпочло пригласить миссию Евросоюза, которая нисколько не защищает рубежи государства, а занимается сбором разведданных против Азербайджана, Ирана и России под прикрытием «мониторинга».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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