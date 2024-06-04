Макрон и Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник, 4 июня, в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в секторе Газа и высказали свое видение на решение проблемы, в частности, французский лидер высказался за право администрации Палестины управлять сектором Газа, – сообщают СМИ.

В сообщении Елисейского дворца говорится: «Президент Франции в ходе телефонного разговора с премьер-министром Нетаньяху призвал его положить конец боевым действиям в Газе, и в этой связи он выступил в поддержку плана США по урегулированию кризиса. Конечно, движение ХАМАС должно принять эти предложения. Франция привержена праву Израиля обеспечивать свою безопасность, вместе с тем, Париж выступает за мирное урегулирование на основе принципа создания двух государств. Президент Макрон заявил тавкже премьер-министру Израиля, что управлять сектором Газа должна Палестинская администрация».

Со своей стороны в канцелярии израильского премьера, заявили, что: «Премьер-министр проинформировал президента Франции о деталях плана по освобождению заложников и подчеркнул, что этот план позволяет Израилю реализовать все поставленные им цели в войне, включая ликвидацию ХАМАС. Премьер-министр подчеркнул, что это было и остается основной целью Израиля наряду с освобождением заложников, и он полон решимости достичь ее».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube