Россия, Китай и Иран выступили за восстановление ядерной сделки

Россия, Китай и Иран в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник, 4 июня, выпустили совместное заявление о поддержке соглашения по ядерной сделке (СВПД – Совместному Всеобъемлющему Плану Действий), – сообщает иранское агентство Tasnim.

В совместном заявлении трех стран, в частности, говорится: «Наши страны последовательно оказывали решительную поддержку СВПД. Наша поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения, а наложение односторонних незаконных санкций и реализация политики максимального давления на Иран стали переломным моментом для этого соглашения».

Следует напомнить, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) – ядерную сделку в 2015 году заключили Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран. Ядерная сделка предполагала снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение ядерной программы страны. Однако в мае 2018 года США при президенте Дональде Трампе вышли из СВПД и против Тегерана восстановили санкции.

Вена, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube