Макрон подтвердил, что разрешает Киеву атаковать территорию России франциузским оружием

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 6 июня, подтвердил разрешение наносить удары по России переделанным Киеву французским оружием, – сообщают TF1 и France 2.

Отвечая на вопрос, подтверждает ли он свои предыдущие заявления о том, что Украина может атаковать россиян на своей территории французским оружием, Макрон сказал: «Мы говорим украинцам – мы не разрешаем вам использовать наше оружие, чтобы атаковать гражданское население, но, чтобы нейтрализовать точку, из которой вас атаковали, – да. Удары по мирным жителям Париж запрещает. Предел устанавливается тем, что делают россияне. …Ни при каких обстоятельствах мы не воюем с Россией и ее народом».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube