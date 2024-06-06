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Пятница, 7 июня 2024, 00:15 мск

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Макрон подтвердил, что разрешает Киеву атаковать территорию России франциузским оружием

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 6 июня, подтвердил разрешение наносить удары по России переделанным Киеву французским оружием, – сообщают TF1 и France 2.

Отвечая на вопрос, подтверждает ли он свои предыдущие заявления о том, что Украина может атаковать россиян на своей территории французским оружием, Макрон сказал: «Мы говорим украинцам – мы не разрешаем вам использовать наше оружие, чтобы атаковать гражданское население, но, чтобы нейтрализовать точку, из которой вас атаковали, – да. Удары по мирным жителям Париж запрещает. Предел устанавливается тем, что делают россияне. …Ни при каких обстоятельствах мы не воюем с Россией и ее народом».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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