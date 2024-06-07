Макрон объявил о начале подготовки украинских летчиков

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским* в пятницу, 7 июня, заявил, что подготовка пилотов и авиатехников Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась с сегодняшнего дня, – сообщает агентство Reuters.

На соответствующий вопрос Макрон ответил: «Обучение украинских пилотов и механиков начинается в настоящий момент, прямо сейчас. Мы объявляем о поставке первой партии самолетов Мираж-2000 и о начале подготовки пилотов-штурмовиков и механиков – для обслуживания этих самолетов. Мы решили, что Франция укомплектует полностью, обучит персонал полной бригады в рамках усилий по восстановлению украинских сил».

«Вся техника, которая передавалась Украине, в том числе, ракеты Scalp, бомбы земля-воздух А2СМ – это то, что помогает сейчас изменить ситуацию на поле боя», – добавил также французский лидер.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube