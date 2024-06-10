российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 10 июня 2024, 19:47 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Пекин призвал созвать «подлинную» мирную конференцию по Украине

Фото: FreePik

Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе совещания министров иностранных дел (СМИД) государств – членов БРИКС в Нижнем Новгороде в понедельник, 10 июня, заявил, что Китай призывает созвать «подлинную» мирную конференцию по урегулированию украинского кризиса с участием России и Украины, – сообщают СМИ.

На сайте МИД Китая говорится, что Ван И в ходе своего выступления сказал: «Кризис на Украине продолжает затягиваться, поэтому Китай выступает за своевременный созыв подлинной мирной конференции, одобренной российской и украинской сторонами. Форум по разрешению конфликта между Россией и Украиной должен проходить с равноправным участием всех сторон, на котором необходимо обеспечить справедливое обсуждение всех проектов мирного урегулирования».

Нижний Новгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Китай

Число желающих вступить в БРИКС и ШОС стран растет – Лавров / На Филиппинах полицейские похитили туристов ради миллионного выкупа / Китай насчитал 26 стран, поддержавших его мирный план по Украине / Китай упрощает правила въезда для туристов из России / Россия, Китай и Иран выступили за восстановление ядерной сделки / Китай призвал ускорить подготовку к настоящей мирной конференции по Украине / Китай стал лидером среди импортеров искусства из России / Китай обвинил США в создании хаоса в мире

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Китай, Украина,