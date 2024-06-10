Пекин призвал созвать «подлинную» мирную конференцию по Украине

Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе совещания министров иностранных дел (СМИД) государств – членов БРИКС в Нижнем Новгороде в понедельник, 10 июня, заявил, что Китай призывает созвать «подлинную» мирную конференцию по урегулированию украинского кризиса с участием России и Украины, – сообщают СМИ.

На сайте МИД Китая говорится, что Ван И в ходе своего выступления сказал: «Кризис на Украине продолжает затягиваться, поэтому Китай выступает за своевременный созыв подлинной мирной конференции, одобренной российской и украинской сторонами. Форум по разрешению конфликта между Россией и Украиной должен проходить с равноправным участием всех сторон, на котором необходимо обеспечить справедливое обсуждение всех проектов мирного урегулирования».

Нижний Новгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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