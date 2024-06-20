Вашингтон отправит во Вьетнам своего представителя сразу после визита Путина

Госдепартамент США в четверг, 20 июня, заявил, что представитель ведомства Дэниел Критенбринк посетит Ханой 21-22 июня, чтобы «выразить поддержку сильному, независимому, стабильному и процветающему Вьетнаму», – сообщают СМИ.

В американском внешнеполитическом ведомстве сообщили: «Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк посетит Ханой 21-22 июня. Он встретится с высокопоставленными официальными лицами правительства Вьетнама, чтобы подтвердить прочную приверженность США реализации американо-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства и работе с Вьетнамом в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. … Критенбринк выразит поддержку сильному, независимому, стабильному и процветающему Вьетнаму, а также обсудит совместные задачи в преддверие министерских встреч АСЕАН, которые пройдут в Лаосе в июле текущего года».

Отметим, что во Вьетнаме с государственным визитом сегодня, 20 июня, находится президент России Владимир Путин.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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