российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 июня 2024, 18:48 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Вашингтон отправит во Вьетнам своего представителя сразу после визита Путина

Госдепартамент США в четверг, 20 июня, заявил, что представитель ведомства Дэниел Критенбринк посетит Ханой 21-22 июня, чтобы «выразить поддержку сильному, независимому, стабильному и процветающему Вьетнаму», – сообщают СМИ.

В американском внешнеполитическом ведомстве сообщили: «Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк посетит Ханой 21-22 июня. Он встретится с высокопоставленными официальными лицами правительства Вьетнама, чтобы подтвердить прочную приверженность США реализации американо-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства и работе с Вьетнамом в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. … Критенбринк выразит поддержку сильному, независимому, стабильному и процветающему Вьетнаму, а также обсудит совместные задачи в преддверие министерских встреч АСЕАН, которые пройдут в Лаосе в июле текущего года».

Отметим, что во Вьетнаме с государственным визитом сегодня, 20 июня, находится президент России Владимир Путин.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

США решили поставлять системы ПВО на Украину в ущерб другим заказчикам / Вашингтон готов заменить Зеленского на Залужного – СВР / США одобрили продажу Тайваню оружия на 360 млн долларов / Трамп заявил, что Байден опозорил США на весь мир / США не признали украинскую конференцию в Швейцарии мирными переговорами / Захарова: Всех беспокоит состояние Байдена, а не углубление связей между Россией и КНДР / Белый дом призвал всех «сильно беспокоиться» сближением России и КНДР / Блинкен прокомментировал возможный выход США из договора с Украиной

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, США, Юго-Восточная Азия,