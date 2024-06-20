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Четверг, 20 июня 2024, 18:49 мск

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США решили поставлять системы ПВО на Украину в ущерб другим заказчикам

Джон Кирби, скриншот видео defense.gov

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 20 июня, заявил, что США будут поставлять системы ПВО NASAMS и Patriot в первую очередь на Украину, а не другим своим союзникам, – сообщает агентство Reuters.

В ходе своего выступления Кирби сказал: «Администрация Соединенных Штатов приняла трудное, но необходимое решение изменить приоритет запланированных на ближайшее время поставок военной техники, в частности Patriot и NASAMS. В первую очередь они пойдут на Украину. Другие союзники все равно получат эти заказы, но позже».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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