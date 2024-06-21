Дуда увидел тревожный сигнал во внеочередной поставке ПВО Украине

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение США поставлять Украине системы ПВО вне очереди, в обход других заказчиков, говорит о недостаточном производстве вооружений в западных странах, – сообщает в пятницу, 21 июня, Radio Zet .

В эфире радиостанции польский лидер сказал: «Эта ситуация демонстрирует, что западные страны производят слишком мало оружия, так как в течение многих лет привыкли жить без войн, без угроз, в результате чего военное производство было сокращено. Например, сейчас, когда есть спрос на боеприпасы, склады стоят пустые. И это огромная проблема сегодня. Нужно возвращаться к нормальному производству, нужно восстанавливать цепочки поставок. Нужно видеть, что мир изменился».

Напомним, что накануне координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что «системы ПВО Patriot и NASAMS в первую очередь они пойдут на Украину. Другие союзники получат эти заказы позже».

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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