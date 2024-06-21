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Пятница, 21 июня 2024, 22:42 мск

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Трамп рассказал, почему не опубликовал полное досье об убийстве Кеннеди

Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на свое предвыборное обещание, не стал в полном объеме публиковать документы по делу об убийстве Джона Кеннеди по просьбе работавших на него людей во время предвыборной кампании 2016 года, – сообщают СМИ.

В эфире The All-In Podcast, отвечая на соответствующий вопрос, Трамп сказал: «Как вам известно, я обнародовал многое. Но, когда дело дошло до публикации в полном объеме, меня упросили не делать этого некоторые из тех, кто работает на меня и сейчас. Я спросил: «Почему? Скажите мне, почему?». А они говорят: «Сэр, думаем, что нужно еще немного времени». И я сказал, что раз уж они так сильно переживают, а я уважаю этих людей, то – ок. Но, в этот раз я намерен это все опубликовать. Я намерен это сделать».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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