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Четверг, 27 июня 2024, 00:23 мск

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Книги про Бандеру* приравняют к порнографии

Депутат Государственной думы Ольга Германова в среду, 26 июня, заявила, что доступ к книгам, которые героизируют Бандеру* и Шухевича*, будет применяться подход, как в случаях с порнографией, – сообщают СМИ.

Комментируя принятый в первом чтении законопроект о порядке доступа к экстремистской и националистической литературе, Германова сказала: «Экстремистская литература из библиотек новых регионов уже изъята, но в спецхранилищах остались книги, которые героизируют Бандеру* и Шухевича*. …У нас есть пример порнографической литературы, которая находится в закрытом доступе, но при этом не изъята из библиотечных фондов, а находится на спецхранении. Точно такой подход мы будем рассматривать и в этом случае».

«Мы считаем, что свободный доступ к такой литературе недопустим, но и убирать ее из фондов библиотек будет неправильно, потому что с ней будут работать ученые, историки политики, эксперты. Мы будем использовать ее как доказательную базу», – отметила депутат.

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Москва, Иван Бабурин

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