Медведев высказался об обмене заключенными с США

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 1 августа, заявил, что обмениваясь заключенными с США, надо вытащить своих, работающих на страну, в обмен на предателей, которым сейчас придется маскироваться под программой защиты свидетелей.

Комментируя сообщения СМИ об обмене заключенными между Россией и США, Медведев в своем Telegram-канале написал: «Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли, как это обычно это и случалось. Но полезнее вытащить своих, работающих на страну, на Отечество, на всех нас».

«А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей», – добавил замглавы Совбеза РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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