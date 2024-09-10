Президент Грузии заявила о желании сохранить свою должность

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступающая за евро интеграцию страны, заявила о готовности вновь занять пост главы государства. Об этом политик заявила в интервью французской газете Le Figaro.

«Я готова взять на себя большую ответственность, в том числе и на второй срок, чтобы вернуть Грузию на европейский путь. Если предлагаемая мной Хартия вступит в силу, я готова быть переговорщиком с нашими европейскими партнерами», – сказала она.

Важно отметить, что полномочия Зурабишвили истекают осенью текущего года. Президента Грузии изберут на пятилетний срок 300 выборщиков-дипломатов после парламентских выборов 26 октября.

Тбилиси, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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