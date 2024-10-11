Берлин в недоумении: Путин отказался говорить с Шольцем

Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что президент России Владимир Путин отказался разговаривать с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По ее словам, немецкий руководитель хотел обсудить мир на Украине.

«В эти дни он не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», – цитирует ее слова Reuters.

По словам Бербок, 11 октября ожидаются переговоры между Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским, и Киев надеется на «справедливый мир».

Судя по данным СМИ, уже несколько дней администрация Шольца безуспешно пытается организовать телефонный разговор с Путиным. Согласно утечке из окружения канцлера, Шольц готов выступить в новом амплуа – миротворца. Он хотел бы прекратить конфликт на Украине и стать «канцлером мира». Как указывали журналисты, на подобное решение политика повлияли сокрушительные результаты выборов в Тюрингии и Саксонии, а также слухи о его возможной отставке: таким планом он может спасти себя из проблемной ситуации.

Берлин, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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