Белоруссия не готова к президенту-женщине, считает Лукашенко

Белоруссия пока не готова, что пост президента республики занимала женщина. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, это же касается США, где на выборах главы государства проиграла Камала Харрис.

«Я же вам говорил, президентом не становятся – президентом рождаются… У человека от природы должны быть фундаментальные качества, которые ему пригодятся как президенту. Их много. Может быть, одно, два, а может быть и все», – заявил Лукашенко.

Глава Белоруссии обратил внимание на ситуацию в США, где на пост президента баллотировалась женщина. По его словам, методы проведения электоральной кампании там совершенно другие: в частности, были весьма резкие, даже оскорбительные высказывания в адрес женщины-кандидата. Лукашенко заявил, что если бы в Белоруссии кто-то позволил себе нечто подобное, то потерял бы значительную часть электората.

«Но для американского общества это, наверное, нормально. Они провели свои выборы. Помните, я еще до выборов сказал: чернокожего Америка готова избрать (там был чернокожий президент), женщину президентом Америка, наверное, не готова еще избирать», – подчеркнул белорусский лидер.

«Может, со временем мы тоже подойдем к такому стилю (как в США). Но пока он другой. Это не женский стиль. Женщина еще и женщиной должна быть. Поэтому женщину нельзя обременять такими полномочиями, такими обязанностями. Пока в Беларуси есть женские президенты – пусть будут мужики, зачем женщин обременять?», – добавил он.

В то же время Лукашенко отметил, что деятельность президента – «это тяжелейшая работа». «Не надо перекладывать наши обязанности на женщин. Я преклоняюсь перед женщинами, нисколько не принижая их роль. Но они должны быть рядом, чтобы мы могли опереться на крепкое плечо, как у нас обычно бывает», – сказал Лукашенко.

Минск, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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