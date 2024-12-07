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Суббота, 7 декабря 2024, 19:23 мск

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В Минске объяснили размещение «Орешника» в Белоруссии

Решение о размещении российского комплекса «Орешник» на территории Белоруссии принято в ответ на шаги, предпринимаемые Соединенными Штатами и Германией по размещению ракет средней дальности в Европе. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии генерал-майор Сергей Лагодюк.

По его словам, американцы и немцы об этом ранее неоднократно заявляли.

«Мы получили от своего Главнокомандующего задачу: совместно с российскими специалистами наш военно-промышленный комплекс будет и далее развивать это оружие», – цитирует Лагодюка пресс-служба министерства обороны Белорусии.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил о размещении комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года.

«Орешник» был применен ВС РФ впервые 21 ноября для атаки военного завода в Днепропетровске. Таким образом был нанесен ответный удар на атаки западными дальнобойными ракетами по территории России.

Минск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Белоруссия

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