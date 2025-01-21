Новый госсекретарь США призвал Россию и Украину к уступкам ради мира

США хотят, чтобы конфликт между Россией и Украиной прекратился. Однако каждой из сторон придется пойти на «кое-какие уступки», чтобы положить конец военным действиям. Такое заявление сделал новый госсекретарь США Марко Рубио в комментарии CNN. Сегодня американский сенат утвердил кандидатуру Рубио на пост главы внешнеполитического ведомства Штатов.

«Мы хотим, чтобы война закончилась. Это совершенно ясно. Вы видели, о чем говорил президент, он хочет быть президентом, который способствует миру и прекращает конфликты, и это тоже будет сложно», – сказал Рубио.

Он отметил, что не может назвать точных сроков окончания конфликта между Россией и Украиной, добавив, что каждая сторона должна будет «от чего-то отказаться».

«Это сложные вещи. Я не могу, не могу обозначить временные рамки, кроме как сказать, что всякий раз, когда вы прекращаете конфликт между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждой стороне придется от чего-то отказаться», – сказал госсекретарь США.

Рубио не стал уточнять, в чем конкретно заключаются уступки Украины.

«Мы не будем забегать вперед, говоря о переговорах, и о том, что эти переговоры на этом уровне, с такими ставками, лучше всего вести дипломатией, а не на публичных форумах. И, очевидно, вовлеченные страны, как русские, так и украинцы, должны будут принять окончательное решение о том, на что они согласятся», – сказал глава Госдепартамента.

Госсекретарь США добавил, что главным приоритетом президента США будет прекращение огня на Украине и это, по его убеждению, «произойдет почти немедленно». При этом, по словам Рубио, урегулирование такого сложного конфликта будет непростым процессом.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что «уже очень скоро» могут состояться его переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Он также сообщил, что Владимир Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта на Украине. Трамп рассчитывает, что российский президент Владимир Путин также готов к сделке.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube