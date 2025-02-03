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Понедельник, 3 февраля 2025, 19:04 мск

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ЦИК Белоруссии утвердил итоги президентских выборов: на втором месте кандидат «против всех»

Скрин видео ЦИК Белоруссии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии утвердила итоги президентских выборов, состоявшихся 26 января выборов президента. Убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Бессменный белорусский лидер получил 86,82% голосов избирателей. Отрыв от других кандидатов составил более 80%, а второе место графы «против всех» 3,60%. В ЦИК уточнили, что нарушений на выборах, которые могли бы повлиять на результаты кампании, не зафиксировано.

Сегодня же правительство Белоруссии ушло в отставку. Его заново сформирует избранный глава государства после официального вступления в должность.

Минск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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