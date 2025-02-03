Альянс ОПЕК+ не послушался Трампа: политика сдерживания нефтедобычи будет продолжена

Министерский мониторинговый комитет Организации стран-экспортеров нефти и государств, не сходящих в картель (ОПЕК+), во главе с Россией и Саудовской Аравией принял решение не менять текущую политику по добыче «черного золота» для поддержания цен на углеводородное сырье и сохранения стабильности на мировом рынке.

Как говорится в пресс-релизе ОПЕК, участники встречи, которая сегодня проходила в формате видеоконференции, отметили важность достижения полного соответствия текущим параметрам сделки. Члены нефтяного альянса подтвердили свою приверженность сделке, условия которой будут действовать до конца 2026 года.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что нынешние цены на нефть слишком высоки. По его мнению, снижение стоимости «черного золота» способно также повлиять на скорейшее завершение украинского конфликта. Американский лидер призывал ОПЕК повлиять на ценовую ситуацию на рынке нефти.

В настоящее время мировые цены на нефть колеблются на уровне $76-77 за баррель. В начале января 2025 года стоимость черного золота достигала $80 за баррель.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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