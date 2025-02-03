российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 3 февраля 2025, 19:05 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Альянс ОПЕК+ не послушался Трампа: политика сдерживания нефтедобычи будет продолжена

Министерский мониторинговый комитет Организации стран-экспортеров нефти и государств, не сходящих в картель (ОПЕК+), во главе с Россией и Саудовской Аравией принял решение не менять текущую политику по добыче «черного золота» для поддержания цен на углеводородное сырье и сохранения стабильности на мировом рынке.

Как говорится в пресс-релизе ОПЕК, участники встречи, которая сегодня проходила в формате видеоконференции, отметили важность достижения полного соответствия текущим параметрам сделки. Члены нефтяного альянса подтвердили свою приверженность сделке, условия которой будут действовать до конца 2026 года.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что нынешние цены на нефть слишком высоки. По его мнению, снижение стоимости «черного золота» способно также повлиять на скорейшее завершение украинского конфликта. Американский лидер призывал ОПЕК повлиять на ценовую ситуацию на рынке нефти.

В настоящее время мировые цены на нефть колеблются на уровне $76-77 за баррель. В начале января 2025 года стоимость черного золота достигала $80 за баррель.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Цены на нефть

Мировые цены на нефть возобновили рост / Мировые цены на нефть стабилизировались на пониженном уровне / Мировые цены на нефть ускорили снижение / Мировые цены на нефть резко выросли / Мировые цены на нефть резко упали / Мировые цены на нефть резко упали после заявления Нетаньяху / Мировые цены на нефть резко упали / Ближневосточное обострение: мировые цены на нефть превысили новую рубежную отметку

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Нефть и газ, США, Цены на нефть,