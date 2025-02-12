Трамп заявил о скором освобождении еще одного осужденного в РФ американца

Президент США Дональд Трамп анонсировал освобождение еще одного осужденного в России американского гражданина. Заявление прозвучало во время встречи в Белом доме американского лидера с получившим накануне свободу экс-сотрудником посольства США в РФ Марком Фогелем.

«Завтра будет освобожден еще один человек, о котором вы узнаете», – сказал Трамп, чьи слова приводит «Интерфакс». Он не раскрыл, о ком идет речь.

Американский президент также поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за содействие в освобождении Фогеля. Трамп отметил, что условия его возвращения домой были «очень справедливыми, очень разумными». Сам Фогель заявил, что российский президент «поступил очень великодушно», предоставив ему помилование.

Президент США также заявил, что надеется на то, что освобождение Фогеля станет началом отношений с Москвой, которые позволят завершить конфликт на Украине. «Россия обошлась с нами очень любезно. Я надеюсь, что это начало отношений, в рамках которых мы сможем закончить эту войну», – приводит слова Трампа AFP.

В свою очередь, представитель США по вопросам заложников Адам Бёлер сообщил, что освобождение Фогеля не было прямым обменом с Россией по принципу «один на один», передает CNN.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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