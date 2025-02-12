российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 12 февраля 2025, 09:36 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Трамп заявил о скором освобождении еще одного осужденного в РФ американца

Фото из архива сайта CNN

Президент США Дональд Трамп анонсировал освобождение еще одного осужденного в России американского гражданина. Заявление прозвучало во время встречи в Белом доме американского лидера с получившим накануне свободу экс-сотрудником посольства США в РФ Марком Фогелем.

«Завтра будет освобожден еще один человек, о котором вы узнаете», – сказал Трамп, чьи слова приводит «Интерфакс». Он не раскрыл, о ком идет речь.

Американский президент также поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за содействие в освобождении Фогеля. Трамп отметил, что условия его возвращения домой были «очень справедливыми, очень разумными». Сам Фогель заявил, что российский президент «поступил очень великодушно», предоставив ему помилование.

Президент США также заявил, что надеется на то, что освобождение Фогеля станет началом отношений с Москвой, которые позволят завершить конфликт на Украине. «Россия обошлась с нами очень любезно. Я надеюсь, что это начало отношений, в рамках которых мы сможем закончить эту войну», – приводит слова Трампа AFP.

В свою очередь, представитель США по вопросам заложников Адам Бёлер сообщил, что освобождение Фогеля не было прямым обменом с Россией по принципу «один на один», передает CNN.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

Чиновники в США при заключении госконтрактов получили до триллиона долларов «откатов» / Жест доброй воли: Москва и Вашингтон договорились об обмене экс-сотрудника посольства США / Трамп рассчитывает получить сектор Газа бесплатно / Глава Пентагона заверил, что на Украине не будет американских войск / В США арестованы двое россиян по обвинению в кибервымогательстве / Трамп собирается ввести пошлины на европейские лекарства / В Чехии прогнозируют скорое завершение конфликта на Украине / Зеленский анонсировал визит в Киев «серьезных людей»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Политика, США,