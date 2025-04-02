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Среда, 2 апреля 2025, 09:47 мск

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Вучич: Сербия сама себя освободила от фашистов при небольшой помощи СССР

Александр Вучич. Фото из архива сайта президента Сербии

Освобождала Югославию от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны в основном сербская армия, помощь Советского Союза была ограниченной. С таким утверждением выступил президент Сербии Александр Вучич в интервью блогеру Марио Науфалу, опубликованном на его Youtube-канале.

«Мы получили помощь Красной Армии, но в основном это была наша армия», – цитирует сербского президента «Российская газета»

Вучич отметил, что помощь от СССР была ограниченной, а сербы заплатили «большую цену» за освобождение страны от немецкой оккупации.

Президент Сербии также заявил, что страна понесла большие потери как от нацистской Германии, так и от действий хорватских усташей (хорватская фашистская ультраправая, этнонационалистическая организация – прим. ред.). Он назвал события тех лет настоящим геноцидом сербского народа.

В освобождении Югославии от немецких фашистов участвовали силы СССР, самого балканского государства и Болгарии. Главным событием стала Белградская стратегическая наступательная операция, которую успешно провели Красная армия, Народно-освободительная армия Югославии и болгарские войска 28 сентября – 20 октября 1944 года. В ходе операции были разбиты гитлеровские войска и их союзники. Потери Красной Армии составили 35 тысяч солдат погибшими, раненными и пропавшими без вести, пишет РИА «Новости».

Белград, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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