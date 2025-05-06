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Вторник, 6 мая 2025, 20:42 мск

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Лукашенко пообещал молниеносный ответ в случае вторжения в Белоруссию

Архив. Фото: сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал молниеносный ответ на военное вторжение. Об этом белорусский лидер заявил на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«Не дай бог, хоть один сапог переступит через нашу границу, ответ будет молниеносный и без колебаний», – цитирует его слова ТАСС.

При этом в своем выступлении Лукашенко обратил внимание, что сейчас бывшие союзники по антигитлеровской коалиции «ведут с нами войну на политическом, экономическом и информационном фронтах».

«Европейские страны – участники антигитлеровской коалиции, наши бывшие союзники, те, что с надеждой и цветами ждали прихода Красной армии и освобождения от фашизма, ведут с нами войну на политическом, экономическом и информационном фронтах», – констатировал он (цитата по официальному сайту президента Белоруссии).

«Более всех поражает Польша, освобождая которую наша армия потеряла свыше полумиллиона бойцов. Они ведь не дожили до Победы считанные месяцы, дни. Полмиллиона!» – подчеркнул Лукашенко.

«В ответ на воинственную риторику современных политиков Запада скажу коротко. Вы должны это помнить и понимать: нам есть чем нанести невосполнимый, неприемлемый урон любому потенциальному агрессору», – заявил белорусский лидер.

Минск, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Белоруссия

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