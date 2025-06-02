Второй раунд переговоров России и Украины начался в Стамбуле

В Стамбуле стартовал второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта.

Как и в первом раунде, в начале встречи выступил глава МИД Турции Хакан Фидан. Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства выразил надежду на «конкретный прогресс в кратчайшие сроки». Он заявил, что в ходе первого раунда переговоров России и Украины были сделаны очень важные шаги, передает ТАСС. По его словам, на новой встрече стороны обсудят вопрос о прекращении огня, дальнейший обмен военнопленными и гражданскими лицами. Еще одна тема для обсуждения, отметил Фидан, – возможная встреча лидеров двух стран.

Глава МИД Турции подчеркнул, что регулярные встречи российской и украинской делегаций важны для укрепления доверия между сторонами.

Переговоры делегацией России и Украины в Стамбуле должны были начаться в 13:00 мск во дворце Чираган, но задержались почти на два часа. Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что это связано с тем, что глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров сначала провел встречу с министром иностранных дел Турции.

Российскую делегацию, как и на первых прямых переговорах с 2022 года между Москвой и Киевом, которые прошли 16 мая в Стамбуле, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Во главе украинской делегации вновь министр обороны страны Рустем Умеров. Часть украинских переговорщиков пришла на встречу в военной форме.

Ранее Мединский сообщил, что Москва получила украинский вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. Российская сторона представит свой проект меморандума и другие предложения по прекращению огня непосредственно на сегодняшних переговорах.

По данным СМИ, российская сторона сделает заявление для прессы после нового раунда переговоров с украинской делегацией в Стамбуле.

Стамбул, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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