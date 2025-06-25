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Среда, 25 июня 2025, 12:09 мск

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Глава Госдепа объяснил нежелание США ужесточить санкции против России

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото Reuters

США пока не поддерживают призывы усилить санкции против России, чтобы не потерять окно для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, введение рестрикций будет фактически означать, что окно для переговоров с Москвой, скорее всего, закрыто.

«Если мы сделаем то, чего все здесь хотят – придем и раздавим их (Россию – прим. ред.) новыми санкциями, мы, вероятно, потеряем возможность говорить с ними о перемирии. Кто тогда с ними будет говорить?», – сказал глава Госдепа в интервью Politico на полях саммита НАТО.

Рубио добавил, что Трамп сам решит, когда наступит подходящее время для введения новых ограничений против России в экономической сфере. Однако, по его словам, как только это случится, окно для переговоров с Россией, по всей видимости, будет закрыто.

«Мы будем продолжать взаимодействие. Если у нас есть возможность изменить ситуацию и усадить их (стороны – прим. ред.) за стол переговоров, мы ею воспользуемся», – подчеркнул госсекретарь США (цитата по ТАСС).

Напомним, 23 июня власти Венгрии и Словакии заблокировали принятие 18-го пакета санкций против России на фоне намерения Еврокомиссии запретить этим странам покупать российские нефть и газ. Вместе с тем ЕС рассчитывает утвердить 18-й пакет санкций против России до конца текущей недели, несмотря на вето Венгрии и Словакии.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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