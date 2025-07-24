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Четверг, 24 июля 2025, 22:00 мск

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«На всякий случай»: Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к войне

Архив. Фото: сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его республика готовится к войне «на всякий случай». Об этом он сказал во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области, где проконтролировал ход уборочной кампании

«Девчонки, готовьтесь. Война начнется – пойдете как минимум», – сказал белорусский лидер, обращаясь к журналисткам, которые в ответ высказали надежду, что война все-таки не начнется. «Я тоже надеюсь, но к войне готовимся на всякий случай», – сказал Лукашенко.

Минск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Белоруссия

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